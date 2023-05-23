Bloomberg: Росія тисне на Індію, щоб не потрапити у фінансову ізоляцію
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Росія тисне на уряди різних країн і погрожує згорнути спільні проєкти, якщо вони не допоможуть запобігти потраплянню рф до чорного списку FATF. Зокрема, для цього російська влада тисне на Індію.
Про це пише Bloomberg.
Росія вже попередила Індію про «каскад непередбачуваних і негативних наслідків для співробітництва в оборонній, енергетичній та транспортній сферах», якщо FATF запровадить нові обмеження проти росії.
Зокрема, російська влада навіть перерахувала проєкти, які будуть під загрозою. Ідеться про співпрацю «Роснафти» та Nayara Energy Limited, експорт російського озброєння до Індії, спільні авіаційні проєкти, технологічну та енергетичну співпрацю на індійський АЕС і угоду між залізницями про перевезення товарів.
FATF уже призупинила членство росії, але Україна наполягає на введенні додаткових обмежень. Якщо рф потрапить до чорного списку, то вона стане в один ряд із Північною Кореєю, Іраном та Мʼянмою.
- У лютому 2023 року Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) призупинила членство росії. Там зазначили, що вторгнення росії в Україну суперечить основним принципам організації.
- FATF — це міжурядова організація, яку заснували у 1989 році за ініціативи G7 для розробки політики протидії відмиванню коштів. Згодом її повноваження розширили до протидії фінансуванню тероризму. До складу FATF входять 37 країн і дві організації — Євросоюз та Рада співробітництва арабських держав Перської затоки.
- Хоча FATF і не має зобовʼязувальних рішень, її звіти та висновки впливають на світову фінансову систему і роботу інвесторів. Зокрема, організація веде так званий чорний список країн, які не співпрацюють із FATF і не борються з відмиванням коштів або можуть фінансувати тероризм. Таким державам украй важко залучати іноземні інвестиції.