Новини

У «Дії» відтепер можна замінити водійські права. Як це зробити

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Скриншот / Дія

У застосунку «Дія» зʼявилася нова функція — заміна водійських прав. Там можна подати заяву, щоб вам замінили посвідчення водія, а забрати його можна в сервісному центрі МВС або користуватися лише цифровим документом.

Про це пише пресслужба сервісу держпослуг.

Для заміни водійського є низка причин: втрата чи пошкодження, зміна прізвища, кінець терміну дії першого посвідчення у водія-новачка, заміна пластику на цифровий документ.

Щоб це зробити, потрібно:

Якщо у вас досі немає послуги в доступних, слід оновити застосунок.