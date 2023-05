Держдеп: «ПВК Вагнера» намагається через Малі доставити зброю для війни в Україні

Новини

Reuters

США підозрюють, що «Приватна військова компанія Вагнера» намагається через Малі доставити своїм військовим в Україні зброю.

Про це 22 травня заявив офіційний представник Держдепартаменту США Метью Міллер, цитує Bloomberg.

«Ми вважаємо, що «ПВК Вагнера» намагається приховати свої зусилля щодо придбання військової техніки для використання в Україні, зокрема, працюючи через треті країни, де вона має плацдарм. Нам повідомили, що «ПВК Вагнера» намагається переправити зброю, щоб допомогти росії у війні, через Малі, і готова використати фальшиві документи для цих транзакцій», — сказав Міллер.

США вважають, що група компаній намагалася купити військові системи у «іноземних постачальників і направити цю зброю через Малі». Однак зараз немає жодних ознак того, що ці покупки зброї відбулися або завершені.

Перед цим видання CNN і The Financial Times писало, що «ПВК Вагнера» намагалася купити зброю в Китаї та Малі. Компанії, які власник «ПВК Вагнера» Євген Пригожин використовував для своїх операцій в Африці, змогли придбати 20 тисяч шоломів у невеликої китайської компанії Hangzhou Shinerain Import And Export Co в листопаді та грудні 2022 року. При цьому китайська група стверджувала, що вони призначені для «ігрового використання». Видання писали, що «ПВК Вагнера» успішно закупила обладнання, але продовжує працювати над закупівлею мін, безпілотників, радарів і контрбатарейних систем у Малі.