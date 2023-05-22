Держдеп: «ПВК Вагнера» намагається через Малі доставити зброю для війни в Україні
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Reuters
США підозрюють, що «Приватна військова компанія Вагнера» намагається через Малі доставити своїм військовим в Україні зброю.
Про це 22 травня заявив офіційний представник Держдепартаменту США Метью Міллер, цитує Bloomberg.
«Ми вважаємо, що «ПВК Вагнера» намагається приховати свої зусилля щодо придбання військової техніки для використання в Україні, зокрема, працюючи через треті країни, де вона має плацдарм. Нам повідомили, що «ПВК Вагнера» намагається переправити зброю, щоб допомогти росії у війні, через Малі, і готова використати фальшиві документи для цих транзакцій», — сказав Міллер.
США вважають, що група компаній намагалася купити військові системи у «іноземних постачальників і направити цю зброю через Малі». Однак зараз немає жодних ознак того, що ці покупки зброї відбулися або завершені.
Перед цим видання CNN і The Financial Times писало, що «ПВК Вагнера» намагалася купити зброю в Китаї та Малі. Компанії, які власник «ПВК Вагнера» Євген Пригожин використовував для своїх операцій в Африці, змогли придбати 20 тисяч шоломів у невеликої китайської компанії Hangzhou Shinerain Import And Export Co в листопаді та грудні 2022 року. При цьому китайська група стверджувала, що вони призначені для «ігрового використання». Видання писали, що «ПВК Вагнера» успішно закупила обладнання, але продовжує працювати над закупівлею мін, безпілотників, радарів і контрбатарейних систем у Малі.
- Наприкінці січня 2023 року власник російської «ПВК Вагнера» Євген Пригожин нібито пропонував українському керівництву дані про позиції російських військ в обмін на відступ українських підрозділів з Бахмуту.
- 13 квітня The Washington Post опублікувала розшифровку інтервʼю з Володимиром Зеленським, але згодом видалила з нього великий фрагмент про контакти ГУР із власником «ПВК Вагнера» Євгеном Пригожиним. Зеленський питав у журналістів, звідки в них такі дані і з ким саме з українців вони спілкувалися на цю тему, оскільки злив такої інформації — це державна зрада.