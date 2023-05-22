Євросоюз оштрафував Meta на рекордні $1,3 мільярда. Компанія передавала дані європейців у США

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Європейський Союз наклав на Meta рекордний штраф на суму $1,4 мільярда через порушення конфіденційності європейських користувачів. Також суд зобов’язав Meta припинити передавати дані про європейців до США.

Про це пише Associated Press.

Комісія із захисту даних Ірландії — європейський регулятор — визнала, що компанія порушила GDPR, після того, як п’ять років тому набув чинності суворий режим конфіденційності даних ЄС.

Штраф для Meta перевищив попереднього «рекордсмена» — $887 мільйонів для Amazon.com Inc, накладений Люксембургом два роки тому.

За рішенням суду Meta повинна припинити відправляти інформацію про європейських користувачів Facebook у США та видалити вже відправлену за останні шість місяців. Утім, компанія здатна подолати це зобовʼязання, якщо Вашингтон встигне завершити угоду з ЄС про дозвіл на передачу даних.