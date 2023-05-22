Євросоюз оштрафував Meta на рекордні $1,3 мільярда. Компанія передавала дані європейців у США
- Автор:
- Ліза Бровко
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Bloomberg / Contributor / Getty images
Європейський Союз наклав на Meta рекордний штраф на суму $1,4 мільярда через порушення конфіденційності європейських користувачів. Також суд зобов’язав Meta припинити передавати дані про європейців до США.
Про це пише Associated Press.
Комісія із захисту даних Ірландії — європейський регулятор — визнала, що компанія порушила GDPR, після того, як п’ять років тому набув чинності суворий режим конфіденційності даних ЄС.
Штраф для Meta перевищив попереднього «рекордсмена» — $887 мільйонів для Amazon.com Inc, накладений Люксембургом два роки тому.
За рішенням суду Meta повинна припинити відправляти інформацію про європейських користувачів Facebook у США та видалити вже відправлену за останні шість місяців. Утім, компанія здатна подолати це зобовʼязання, якщо Вашингтон встигне завершити угоду з ЄС про дозвіл на передачу даних.
- Meta, як і інші американські технологічні компанії, збирає дані з ЄС і надсилає їх до США, де розташовані основні центри обробки даних. Зараз США і Євросоюз працюють над новою трансатлантичною угодою щодо передачі даних. Коли її ухвалять, ЄС зніме чимало обмежень для компаній, які передають дані до США, але за низки умов.
- Керівники Meta обговорюють загальнокорпоративну заборону на політичну рекламу в Європі. Їх непокоїть, що соцмережі (Facebook та Instagram) не зможуть відповідати майбутнім правилам ЄС, тому що блок хоче змусити соцмережі маркувати політичну рекламу і вказувати, скільки вона коштує, хто її оплатив і скільки людей її побачили. Європейська комісія, Європейський парламент і держави-члени ЄС мають узгодити остаточне визначення політичної реклами відповідно до нового регламенту до 5 червня
- За даними Wall Street Journal, Meta дозволить європейським користувачам Facebook та Instagram вибрати версію застосунків, яка показуватиме не персоналізовану рекламу, як зараз, а лише загальну, наприклад, на основі локації чи віку.