Паводки в Україні: підтопленими досі лишаються 44 будинки, а на Чернігівщині вода залила дороги до 4 населених пунктів

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Facebook / ДСНС

В Україні поступово спадає рівень води по всіх областях після весняного водопілля. Але часткові підтоплення досі є.

Про це пише пресслужба ДСНС.

Там зазначають, що 44 будинки лишаються підтопленими: 36 у Дніпропетровській області та 8 у Черкаській. Також у чотирьох областях підтоплені 315 дворогосподарств.

У Волинській, Рівненській і Черкаській областях підтоплені понад 8 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь. А в Чернігівській області вода порушила транспортне сполучення до 4 населених пунктів.