Розбиту гітару Курта Кобейна продали на аукціоні майже за $600 тисяч
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У Нью-Йорку на аукціоні продали за $595 900 розбиту електрогітару фронтмена гурту Nirvana Курта Кобейна.
Як повідомив аукціонний дім Julienʼs Auctions, з молотка пішла гітара Fender Stratocaster, яку Кобейн розбив на початку 1990-х, коли Nirvana працювала над своїм культовим альбомом “Nevermind”. Початкова ціна лота становила $60 тисяч. Гітара була розтрощена, згодом її зібрали, але грати на ній уже неможливо. На її корпусі є підписи всіх трьох учасників гурту.
Також на цьому аукціоні за $10 400 продали великий рекламний плакат Nirvana для альбому “Nevermind” 1991 року, підписаний Куртом Кобейном, Крістом Новоселичем і Дейвом Гролом.
- У червні 2020 року гітару Кобейна, на якій він грав під час запису концерту MTV Unplugged в 1993 році, продали на аукціоні за $6 мільйонів. Також на аукціоні продали його тарілку, за яку заплатили $22,4 тисячі.
- У серпні 2021 року Спенсер Елден, чиє дитяче фото використовували для оформлення обкладинки альбому “Nevermind”, подав до суду на Nirvana. Він заявляв про «дитячу порнографію». Суд у підсумку відхилив його позов.