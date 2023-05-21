Офіс президента: Учасники G7 ухвалили важливі для України рішення і погодилися з аргументами на користь української Формули миру

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Учасники підсумкової сесії на саміті G7 у японській Хіросімі ухвалили низку важливих для України рішень і погодилися з аргументами Володимира Зеленського на користь української Формули миру.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, він назвав сесію найголовнішою і найрезультативнішою для України.

«Українська сторона чітко пояснила, чому Формула миру може бути лише українською — адже війна відбувається саме на українській землі, і саме українці виборюють своє право на незалежність, територіальну цілісність, безпечне й успішне майбутнє. Партнери дослухалися до нас і погодилися з аргументами президента України», — повідомив Жовква.

Учасники ухвалили наступні рішення:

усі держави повинні дотримуватися принципів Статуту ООН, насамперед таких, як повага до суверенітету і територіальної цілісності;

конфлікти необхідно вирішувати винятково мирним шляхом і на основі діалогу;

не допускати односторонніх спроб силою змінити статус-кво в будь-якій точці світу;

міжнародний порядок має ґрунтуватися на верховенстві права.

Учасники сесії також обговорити терміни проведення Глобального саміту миру, а Україна заручилася підтримкою партнерів — вони допоможуть його підготувати.

У пресрелізі на сайті G7 сказано, що лідери країн «Великої сімки» погодилися з тим, що вони продовжать свою непохитну підтримку України, а саме — дипломатичну, військову, гуманітарну та економічну. Усі вище подані рішення, про які повідомив Жовква, також опубліковані на сайті саміту.