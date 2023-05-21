Офіс президента: Учасники G7 ухвалили важливі для України рішення і погодилися з аргументами на користь української Формули миру
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Учасники підсумкової сесії на саміті G7 у японській Хіросімі ухвалили низку важливих для України рішень і погодилися з аргументами Володимира Зеленського на користь української Формули миру.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, він назвав сесію найголовнішою і найрезультативнішою для України.
«Українська сторона чітко пояснила, чому Формула миру може бути лише українською — адже війна відбувається саме на українській землі, і саме українці виборюють своє право на незалежність, територіальну цілісність, безпечне й успішне майбутнє. Партнери дослухалися до нас і погодилися з аргументами президента України», — повідомив Жовква.
Учасники ухвалили наступні рішення:
- усі держави повинні дотримуватися принципів Статуту ООН, насамперед таких, як повага до суверенітету і територіальної цілісності;
- конфлікти необхідно вирішувати винятково мирним шляхом і на основі діалогу;
- не допускати односторонніх спроб силою змінити статус-кво в будь-якій точці світу;
- міжнародний порядок має ґрунтуватися на верховенстві права.
Учасники сесії також обговорити терміни проведення Глобального саміту миру, а Україна заручилася підтримкою партнерів — вони допоможуть його підготувати.
У пресрелізі на сайті G7 сказано, що лідери країн «Великої сімки» погодилися з тим, що вони продовжать свою непохитну підтримку України, а саме — дипломатичну, військову, гуманітарну та економічну. Усі вище подані рішення, про які повідомив Жовква, також опубліковані на сайті саміту.
- Саміт G7 відбувався в Хіросімі з 19 по 21 травня. Володимир Зеленський на полях саміту зустрівся з лідерами США, Британії, Італії, Японії, Франції, Німеччини й Канади, а також провів переговори з премʼєр-міністром Індії, президентами Індонезії та Кореї і прем’єрами В’єтнаму та Австралії.
- Країни G7 цими днями розширили санкції проти росії, США оголосили про новий пакет військової допомоги для ЗСУ, а Україна отримала результати щодо майбутньої передачі винищувачів F-16. Невдовзі розпочнеться підготовка українських пілотів.