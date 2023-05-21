Міноборони: У Бахмуті росіяни втратили частину панівних висот довкола міста, Сили оборони взяли місто у напівоточення

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Getty Images / «Бабель»

У Бахмуті росіяни втратили частину панівних висот довкола міста. Просування українських військ у передмісті по флангах, яке і зараз триває, ускладнює окупантам перебування в Бахмуті.

Про це 21 травня повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Сили оборони взяли місто у напівоточення, що дає можливість знищувати окупантів. Тому росіянам у тій частині міста, яку вони контролюють, доводиться оборонятись.

Українські військові зберігають контроль над промисловими та інфраструктурними обʼєктами і над приватним сектором Бахмуту в районі «Літак».

Пізніше про тактичне оточення росіян заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

«Ми продовжуємо просуватись по флангах у передмісті Бахмута і фактично наближаємося до взяття міста у тактичне оточення. Завдяки цьому ми зможемо контролювати всі висотні будівлі, зайняті ворогом, і поступово їх знищувати. Це позбавляє ворога контролю за підступами до міста і дає нам певні тактичні переваги», — сказав він і додав, що з командирами детально розібрали дії українських військ і порядок знищення ворога.