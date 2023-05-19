Португалія приєдналася до «коаліції винищувачів» — готова навчати українських пілотів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Reuters
Уряд Португалії приєднався до «коаліції винищувачів» для допомоги Україні в отриманні західної авіації. Там готові навчати українських пілотів і механіків.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише пресслужба МЗС.
«Португалія продемонструвала лідерство, долучившись до танкової коаліції. Враховуючи інтенсифікацію російських ракетних обстрілів українських міст і сіл, критично важливо, щоб Україна мала спроможність скинути росію з українського неба», — наголосив міністр.
Також Португалія підтвердила готовність надалі підтримувати Україну на її шляху до членства в Європейському Союзі.
- На саміті G7 президент США Джо Байден повідомив союзникам, що Штати не проти початку навчання українських пілотів літати на західних винищувачах. Навчання, найімовірніше, повністю проходитимуть у Європі. Але американські інструктори будуть присутні на них. Очікується, що навчання триватимуть кілька місяців, а розпочнуться вже «найближчими тижнями».
- Нідерланди та Велика Британія планують очолити «коаліцію винищувачів», щоб Україна отримала західні літаки. В офісі британського премʼєра розповіли, що Ріші Сунак і Марк Рютте «працюватимуть над створенням міжнародної коаліції для забезпечення України бойовою авіацією, надаючи підтримку в усьому — від навчання до закупівлі літаків F-16».
- Улітку Велика Британія розпочне базову підготовку українських пілотів для управління західними літаками. Там хочуть адаптувати програму, за якою навчаються пілоти Королівських збройних сил, для пілотів з України, щоб вони могли літати на західних зразках авіації. У звіті американців ідеться, що два українські аси на симуляторах винищувачів F-16 перевершили очікування США. Там вважають, що зможуть навчити українських пілотів літати на F-16 за 4 місяці, а не за 18, як планувалося раніше.