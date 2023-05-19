Португалія приєдналася до «коаліції винищувачів» — готова навчати українських пілотів

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Reuters

Уряд Португалії приєднався до «коаліції винищувачів» для допомоги Україні в отриманні західної авіації. Там готові навчати українських пілотів і механіків.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише пресслужба МЗС.

«Португалія продемонструвала лідерство, долучившись до танкової коаліції. Враховуючи інтенсифікацію російських ракетних обстрілів українських міст і сіл, критично важливо, щоб Україна мала спроможність скинути росію з українського неба», — наголосив міністр.

Також Португалія підтвердила готовність надалі підтримувати Україну на її шляху до членства в Європейському Союзі.