Нацбанк випустив монету, присвячену Силам підтримки ЗСУ. Її номінал — 10 гривень
- Автор:
- Анна Холоднова
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Національний банк України
Національний банк 19 травня ввів в обіг нову памʼятну монету «Сили підтримки Збройних сил України».
Про це повідомили на сайті Нацбанку.
На реверсі монети зображені емблема та гасло Сил підтримки ЗСУ: «Завжди поруч». Аверс монети ідентичний монеті номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На ньому в центрі є номінал в обрамленні давньоруського орнаменту, рік карбування та герб України.
Монета виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покриттям, маса — 6,4 г, діаметр — 23,5 мм, тираж — 10 мільйонів монет.
- У жовтні 2022 року Нацбанк ввів в обіг памʼятну монету номіналом 10 гривень, яка присвячена Силам територіальної оборони Збройних сил України.