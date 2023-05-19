Іран стратив ще трьох протестувальників

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Reuters / «Бабель»

Влада Ірану стратила ще трьох чоловіків, яких звинуватила в «жорсткому поводженні щодо співробітників служби безпеки» під час минулорічних протестів. Правозахисні групи розкритикували таке рішення.

Про це пише AlJazeera.

Сайт судової влади Ірану офіційно повідомив про страту чоловіків. Там не зазначалося, як саме їх стратили.

За даними іранської влади, чоловіки вбили поліцейського та двох членів воєнізованого угруповання «Басідж» у місті Ісфахан у листопаді 2022 року.

Верховний суд Ірану заявив, що не має підстав задовольнити їхні апеляційні скарги, тому що протестувальники хотіли «повалити священний істеблішмент Ірану», а також брали участь у підпалах.