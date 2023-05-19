МВС росії оголосило в розшук прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі Каріма Хана

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Міністерство внутрішніх справ росії оголосило в розшук прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі Каріма Хана, який видав ордер на арешт президента рф володимира путіна.

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На сайті МВС росії зазначається, що Каріма Хана розшукують за кримінальною статтею, але за якою саме — не уточнюється.