Польща знайшла боєголовку ракети, яка впала під Бидгощем. Вона виявилася бетонною

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Facebook / Polska Policja

У Польщі під Бидгощем знайшли боєголовку ракети, яка впала шість місяців тому. У ній не було вибухівки, натомість там виявили бетон.

Про це сказав голова офісу польського президента Павел Шрот в етері RMF FM.

За його словами, боєголовка наразі проходить експертизи. Її особливість полягає в тому, що вона бетонна. Шрот назвав це «вершиною російською технічної думки» і припустив, що росіяни хотіли таким чином ввести в оману українську протиповітряну оборону.