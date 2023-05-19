Польща знайшла боєголовку ракети, яка впала під Бидгощем. Вона виявилася бетонною
- Автор:
- Ліза Бровко
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Facebook / Polska Policja
У Польщі під Бидгощем знайшли боєголовку ракети, яка впала шість місяців тому. У ній не було вибухівки, натомість там виявили бетон.
Про це сказав голова офісу польського президента Павел Шрот в етері RMF FM.
За його словами, боєголовка наразі проходить експертизи. Її особливість полягає в тому, що вона бетонна. Шрот назвав це «вершиною російською технічної думки» і припустив, що росіяни хотіли таким чином ввести в оману українську протиповітряну оборону.
- 27 квітня стало відомо, що в Польщі, поблизу міста Бидгощ знайшли уламки обʼєкта, схожого на ракету «повітря — земля». На уламках були написи російською мовою. Бойової частина в ній не було.
- Згодом журналісти RMF FM зʼясували, що в середині грудня 2022 року під час чергового обстрілу України росіяни використовували літак Су-34 із Білорусі. На радарах Польщі зʼявився обʼєкт, який прилетів до країни з Білорусі. Польські служби відстежили обʼєкт, але втратили його неподалік Бидгощу. Польські військові, всупереч обовʼязку, не повідомили прокуратуру про порушення повітряного простору Польщі. Слідчі не отримували жодних повідомлень у цій справі. Як вдалося зʼясувати журналістам, провадження в цій справі відкрили лише наприкінці квітня 2023 року.
- Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак згодом теж підтвердив, що неподалік Бидгощу впала російська крилата ракета. За словами міністра, у грудні польські військові не доповіли йому про падіння російської ракети. Вони відстежували її після повідомлення від української сторони й потім шукали, однак пошукову операцію швидко згорнули через хуртовини.
- У Міноборони Польщі розпочали аудит через інцидент із російською ракетою. Аудитори перевірять процедури, які застосувало Міноборони у відповідь на інцидент, а також те, як відбувалася комунікація між міністром оборони та військовими, зокрема генералами.