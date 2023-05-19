Twitter звинуватив Microsoft у несанкціонованому використанні даних
- Автор:
- Анна Холоднова
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Leon Neal / Staff
Компанія Twitter звинуватила Microsoft у порушенні угоди щодо використання даних соцмережі.
Про це пише агентство Reuters, яке ознайомилося з відповідним листом.
У ньому адвокат власника Twitter Ілона Маска висунув звинувачення компанії Microsoft у несанкціонованому використанні даних, зокрема в передачі інформації державним установам без дозволу.
У листі, адресованому генеральному директору Microsoft Сатьї Наделлі, адвокат Маска Алекс Спіро попросив провести перевірку використання контенту з Twitter.
Згідно з угодою Twitter встановив обмеження на використання свого інтерфейсу прикладного програмування (API) для всіх розробників.
«Незважаючи на ці обмеження, Microsoft Apps отримували доступ до API Twitter понад 780 мільйонів разів і отримали понад 26 мільярдів твітів лише у 2022 році», — йдеться в листі.
Представник Microsoft сказав, що компанія отримала лист із питаннями щодо використання API Twitter у минулому.
«Ми розглянемо ці запитання й відповімо належним чином. Ми з нетерпінням чекаємо на продовження нашого довгострокового партнерства з компанією», — заявили в Microsoft.
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