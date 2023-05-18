Норвегія передасть Україні до 8 реактивних систем залпового вогню та три радари

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Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам оголосив про додаткову військову допомогу Україні та розширення участі норвезької сторони в програмі навчання українців у Великій Британії.

Про це пише пресслужба норвезького уряду.

За його словами, Україна отримає до восьми реактивних систем залпового вогню, а також три артилерійські радіолокаційні станції Arthur.

Він пояснив, що Норвегія надає Україні військову допомогу через спеціальний фонд, заснований Великою Британією, а також у межах операції Interflex із навчання українських військових.