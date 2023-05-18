Норвегія передасть Україні до 8 реактивних систем залпового вогню та три радари
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам оголосив про додаткову військову допомогу Україні та розширення участі норвезької сторони в програмі навчання українців у Великій Британії.
Про це пише пресслужба норвезького уряду.
За його словами, Україна отримає до восьми реактивних систем залпового вогню, а також три артилерійські радіолокаційні станції Arthur.
Він пояснив, що Норвегія надає Україні військову допомогу через спеціальний фонд, заснований Великою Британією, а також у межах операції Interflex із навчання українських військових.
- Норвегія у травні виділила Україні €378 мільйонів допомоги. €235 мільйонів витратять на гуманітарні потреби та ще €143 мільйони підуть на підтримку бюджетної сфери та відновлення пошкодженої інфраструктури.
- У березні стало відомо, що Норвегія передала Україні вісім танків типу Leopard 2 і чотири ремонтні спецмашини NM217 Bergepanser. Саме таку кількість вони й обіцяли.