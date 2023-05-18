У Великій Британії підтвердили, що Україна вже використовує крилаті ракети Storm Shadow
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Міністр оборони Великої Британії підтвердив, що українські війська вже використовують крилаті ракети Storm Shadow на війні.
Про це пише Sky News.
«Усе, що я можу сказати, то це те, що, за моєю інформацією, її вже використовували після того, як ми оголосили про її відправлення в Україну. Але я не буду вдаватись у подробиці», — сказав він.
Воллес наголосив на тому, що Україні важливо отримувати далекобійні засоби, оскільки росіяни передислокували свої командні пункти за межі досягання M270 та HIMARS.
Він додав, що надання Storm Shadow є «своєрідним помʼякшенням» ситуації, за якої Україна поки не може отримати сучасні винищувачі, про які просить.
- Storm Shadow (SCALP EG) — далекобійна авіаційна ракета класу «повітря — земля». Це спільна розробка Франції та Великої Британії, призначена для знищення укріплених наземних стаціонарних цілей. Розробник заявляє, що ракета долає потужні системи ППО, має бойову частину 450 кг, її дальність перевищує 250 км, а висота сягає 30—40 метрів. Утім, залежно від конкретної модифікації характеристики таких ракет можуть відрізнятися.
- Цю ракету можна використовувати в будь-який час доби, за складних метеоумов і якщо противник застосовує засоби радіоелектронної протидії.