На картині Пабло Пікассо знайшли прихованого собаку

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Estate of Pablo Picasso/Artists Rights Society/Elena Basso/Silvia Centeno/John Delaney

Реставратори Музею Гуггенхайма у Нью-Йорку знайшли на картині Пабло Пікассо «e Moulin de la Galette маленького песика. Він був прихований під шаром фарби.

Про це пише CNN.

Полотно Le Moulin de la Galette зображує людей, що танцюють у знаменитому паризькому танцювальному залі, і три жіночі фігури, які сидять за столом на передньому плані.

Нещодавнє дослідження виявило біля столу четвертого гостя — песика з червоною стрічкою на шиї. Реставратори вважають, що це собака породи кавалер-кінг-чарльз-спанієль. Наразі невідомо, чому Пікассо вирішив зафарбувати його.

Estate of Pablo Picasso/Artists Rights Society/Elena Basso/Silvia Centeno/John Delaney

Зображення песика знайшли за допомогою рентгенівської флуоресценції — це метод візуалізації, який відображає хімічні елементи в картині, включно з прихованими пігментами.

Експерти встановили, що Пікассо також зафарбував порожній стілець і дещо змінив людей, що танцюють на задньому плані.