Хабар голові Верховного суду: Слідчі під час обшуків не знайшли мільйон доларів

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«Бабель»

Правоохоронці не знайшли близько мільйона доларів хабаря, який передавали колишньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву.

Про це журналістам повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Омельченко під час засідання Вищої ради правосуддя, повідомляє Укрінформ.

За словами прокурора, гроші передавали Князєву у два етапи: 3 травня — $1,35 мільйона, 15 травня — $450 тисяч. Наразі правоохоронці вилучили у Князєва $450 тисяч вдома, ще $597 тисяч знайшли в його робочому кабінеті. Решту грошей поки що не знайшли.

Справа Всеволода Князєва

15 травня стало відомо, що Князєва спіймали на хабарі в майже $3 мільйони. Хабар був повʼязаний з рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. У Верховному суді створили «бек-офіс» під керівництвом Всеволода Князєва — адвокатське обʼєднання за гроші допомагало, щоб судді ухвалювали потрібні рішення.

Що хотів Жеваго? У 2002 році бізнесмен придбав 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату в чотирьох компаній. У 2020 році колишні акціонери хотіли через суд повернути ці акції, однак суд їм відмовив. У 2022 році Апеляційний суд все ж визнав недійсним договір купівлі-продажу акцій комбінату. Щоб не допустити втрати акцій, на початку березня Жеваго звернувся до «бек-офісу» Верховного суду. Уже 19 квітня Верховний суд ухвалив рішення на користь Жеваго — визнав, що бізнесмен законно придбав Полтавський комбінат.