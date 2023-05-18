Politico: Компанії Meta загрожує багатомільйонний штраф за порушення конфіденційності
- Автор:
- Анна Холоднова
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Getty Images
Компанія Meta отримує рекордний штраф за порушення правил ЄС щодо конфіденційності у Facebook.
Про це повідомляють джерела Politico.
Причина — перенесення даних користувачів Facebook із країн Євросоюзу на сервери у США. У ЄС побоюються, що інформація може потрапити до американських спецслужб.
За даними джерел видання, штраф для Meta буде більшим, ніж €746 мільйонів, які у 2021 році за аналогічне порушення європейських стандартів конфіденційності заплатила компанія Аmazon.
Очікується, що Комісія із захисту даних Ірландії оголосить про штраф у понеділок. Водночас регулятор вимагатиме від Facebook до осені припинити передачу даних з ЄС до США.
- Також керівники Meta обговорюють загальнокорпоративну заборону на політичну рекламу в Європі. Їх непокоїть те, що соцмережі (Facebook та Instagram) не зможуть відповідати майбутнім правилам ЄС.
- За даними Wall Street Journal, Meta дозволить європейським користувачам Facebook та Instagram вибрати версію застосунків, які показуватимуть не персоналізовану рекламу, як зараз, а лише загальну, наприклад, на основі локації чи віку.