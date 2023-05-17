Екскерівнику «Укртатнафти» повідомили нову підозру у справі про привласнення палива на 2 мільярди гривень
- Автор:
- Ліза Бровко
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Бюро економічної безпеки повідомило про нову підозру колишньому виконувачу обовʼязків першого заступника голови правління компанії «Укртатнафта» Руслану Ляпку. Йому закидають привласнення палива вартістю два мільярди гривень.
Детективи отримали дані, що посадовці нафтопереробної компанії через мережу магістральних нафтопроводів нелегально перемістили понад 72 тисячі тонн нафти-сирцю з митних складів на територію нафтопереробного заводу, щоб виготовляти з неї світлі нафтопродукти.
Пізніше паливо продали, не вказуючи прибутки в бухгалтерському та податковому обліках. Вартість реалізованої продукції становить приблизно два мільярди гривень.
Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Його попередня підозра стосується умисного ухилення від сплати акцизного податку за січень і лютий 2022 року майже на 1,3 мільярда гривень.
- У березні СБУ вилучила нафтопродуктів на 800 мільйонів гривень, які через схему вивів попередній менеджмент «Укрнафти» та «Укртатнафти». Обшуки на логістичних базах і складах компаній відбувалися в рамках розслідування корупційної схеми колишнього менеджменту.
- До цього співробітники Служби безпеки спільно з Бюро економічної безпеки викрили схеми привласнення 40 мільярдів гривень колишніми власниками і топменеджментом «Укрнафти» та «Укртатнафти». Розслідують 10 епізодів. Ідеться про виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, що дозволило ухилитися від сплати податків і призвело до знецінення активів компанії. Слідство вважає, що схема працювала в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній.
- 1 лютого Служба безпеки України провела в цій справі обшуки у бізнесмена Ігоря Коломойського.
- Служба безпеки України повідомила про підозру головній бухгалтерці «Укртатнафти» у справі про привласнення 40 мільярдів гривень.
- Після розпочатого розслідування компанія «Укртатнафта» терміново переказала до державного бюджету 531 мільйон гривень.