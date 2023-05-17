Le Monde: Франція розглядає постачання Україні ракет Scalp

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Франція вивчає питання про передачу Силам оборони України далекобійних ракет Scalp EG (в англійській версії Storm Shadow).

Про це пише Le Monde з посиланням на джерела в Єлисейському палаці.

Президент Франції Емманюель Макрон під час інтервʼю на TF1 уже натякав, що його країна розглядає варіанти щодо постачання Україні ракет «з радіусом дії, який дозволить Україні протистояти і вести контрнаступ».

Проте в Єлисейському палаці попереджують, що швидкої передачі поки не планують.

Storm Shadow

Storm Shadow (SCALP EG) — далекобійна авіаційна ракета класу «повітря — земля». Це спільна розробка Франції та Великої Британії, призначена для знищення укріплених наземних стаціонарних цілей. Розробник заявляє, що ракета долає потужні системи ППО, має бойову частину 450 кг, її дальність перевищує 250 км, а висота сягає 30—40 метрів. Утім, залежно від конкретної модифікації характеристики таких ракет можуть відрізнятися.

Цю ракету можна використовувати в будь-який час доби, за складних метеоумов і якщо противник застосовує засоби радіоелектронної протидії.