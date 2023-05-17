Швейцарія заарештувала активи Костянтина Жеваго
- Автор:
- Софія Телішевська
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Ковальчук Віктор / УНІАН
Швейцарія заарештувала понад $113 млн на рахунках компаній, кінцевим бенефіціарним власником яких є колишній нардеп, акціонер банку АТ Банк «Фінанси та Кредит» Костянтин Жеваго.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Активи заарештували на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду Києва від 26 жовтня 2022 року.
Наразі ДБР працює над тим, щоб арештовані активи перейшли в управління АРМА.
- 28 грудня 2022 року Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах і наступного дня відправили під екстрадиційний арешт.
- 10 січня 2023 року Костянтин Жеваго вніс мільйон євро застави та вийшов з-під варти із зобовʼязанням не полишати материкову частину Франції.
- Суд уже заарештував акції підприємств Костянтина Жеваго на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 обʼєктів нерухомості. Також арештовано майно інших компаній, які повʼязані з Жеваго, — це 14 майнових комплексів, 21 частка в майнових комплексах, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.
- В Україні Жеваго підозрюють у розтраті $113 мільйонів банку «Фінанси та Кредит», від чого постраждали інтереси держави та вкладники банку. Протягом 2007—2014 років офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках. «Фінанси та Кредит» поручився за цю компанію власними коштами та уклав з іншими іноземними банками договори на понад $113 мільйонів (2,9 мільярда гривень). У 2015 році за невиконання зобовʼязань офшорною компанією іноземні банки стягнули $113 мільйонів з рахунків банку «Фінанси та Кредит», причому заставу списали відразу після того, як банк оголосили неплатоспроможним.