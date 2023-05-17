Швейцарія заарештувала активи Костянтина Жеваго

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Ковальчук Віктор / УНІАН

Швейцарія заарештувала понад $113 млн на рахунках компаній, кінцевим бенефіціарним власником яких є колишній нардеп, акціонер банку АТ Банк «Фінанси та Кредит» Костянтин Жеваго.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Активи заарештували на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду Києва від 26 жовтня 2022 року.

Наразі ДБР працює над тим, щоб арештовані активи перейшли в управління АРМА.