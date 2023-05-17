Повітряні сили прокоментували інформацію про нібито пошкодження ЗРК Patriot

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U.S. Army

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат закликав українців не перейматися долею ЗРК Patriot, коментуючи інформацію про нібито його пошкодження російською ракетою «Кинджал».

«Не турбуйтеся про долю Patriot. Це комплекс батарей, дивізіон, система... Усі по-різному називають і ніхто не може зрозуміти, насправді, з чого він складається», — сказав Ігнат.

За його словами, дивізіон — це командний пункт, в якому бойова обслуга отримує інформацію про повітряну обстановку в зоні своєї відповідальності, відстежує повітряні цілі та відпрацьовує їх. Може працювати в ручному, напівавтоматичному та автоматичному режимі.

«Саме автоматичний режим роботи Patriot дозволяє йому без втручання людини збивати повітряні цілі, як це було тієї ночі», — розповів Ігнат.

Крім того, у Patriot є радар, який забезпечує інформацію і розташовується на відстані від дивізіону.

«І, нарешті, Patriot має до восьми пускових установок, у кожній з яких — по чотири транспортно-пускових контейнери, які також розташовані на певній відстані і забезпечують вже бойову роботу — пуски ракет. Це, власне, і є Patriot. Знищити систему якимось там «Кинджалом» — це неможливо. Тому все, що вони розповідають, нехай залишиться в архіві їхньої пропаганди», — заявив речник Повітряних сил.