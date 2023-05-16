Голові Верховного суду Всеволоду Князєву повідомили про підозру

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Голові Верховного суду Всеволоду Князєву та його адвокату повідомили про підозру у справі про $2,7 мільйона хабаря.

Про це Національне корупційне бюро оголосило 16 травня.

Їх підозрюють за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу — прийняття пропозиції, обіцянки або одержання хабаря посадовцем і в особливо великому розмірі.

15 травня стало відомо, що Князєва спіймали на хабарі в майже $3 мільйони. Хабар був повʼязаний з рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. Першу частину хабаря передали 3 травня, а другу — 15 травня. Це зафіксували на гарячому. У Верховному суді створили «бек-офіс» під керівництвом Всеволода Князєва — адвокатське обʼєднання за гроші допомагало, щоб судді ухвалювали потрібні рішення.

Що хотів вирішити Жеваго?

У 2002 році бізнесмен придбав 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату в чотирьох компаній. У 2020 році колишні акціонери звернулися до Господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу акцій недійсним і повернути їх собі. Проте суд відмовив колишнім акціонерами.

У 2022 році Апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів. Щоб не допустити втрати акцій, на початку березня Жеваго звернувся до «бек-офісу» Верховного суду. Уже 19 квітня Верховний суд ухвалив рішення на користь Жеваго — визнав, що бізнесмен законно придбав Полтавський комбінат.