ППО збила над Україною 9 дронів та 18 ракет, зокрема шість «Кинджалів»

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У ніч проти 16 травня росіяни атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 різними ракетами повітряного, морського та наземного базування.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Із шести літаків МіГ-31К окупанти випустили шість аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал». Девʼять крилатих ракет «Калібр» летіли з кораблів у Чорному морі. Також окупанти застосували три ракети наземного базування (С-400, «Іскандер-М»).

Крім того, ворог атакував ударними дронами Shahed-136/131, а також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня — «Орлан-10», Supercam.

Усі 18 ракет та дрони знищила українська ППО.