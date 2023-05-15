Nikkei: Північна Корея за пʼять років вкрала $2,3 мільярда у криптовалюті, найбільше — у Японії

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The Asahi Shimbun / Contributor / Getty

Північна Корея у період з 2017 до кінця 2022 року вкрала у компаній різних країн $2,3 мільярда у криптовалюті. Найбільша частина цієї суми припадає на Японію ($721 мільйон), за нею йдуть Вʼєтнам ($540 мільйонів), США ($497 мільйонів) та Гонконг ($281 мільйон).

Про це повідомляє британська аналітична компанія Elliptic, яка відстежує та ідентифікує грошові перекази у криптовалюті. Її дослідження замовила японська газета Nikkei.

Північна Корея націлилася на криптоактиви інших країн, щоб отримати іноземну валюту для своєї ракетної програми. Це, своєю чергою, може загрожувати безпеці Азії. За даними Японської організації зовнішньої торгівлі, вкрадений $721 мільйон у 8,8 раза перевищує вартість експорту Північної Кореї у 2021 році.

Хакери націлилися саме на Японію та Вʼєтнам, адже там ринки криптовалюти швидко розширюються, а безпека багатьох блокчейн-операторів слабка. За словами джерела Nikkei, Північна Корея зламала щонайменше три криптовалютні біржі в Японії у період з 2018 по 2021 рік. Одна з них, Zaif, втратила $51,4 мільйона у 2018 році. Після цього компанія закрилася.

Північна Корея використовує два основні типи кібератак: атаки хакерів і програми-вимагачі. Аналіз Elliptic здебільшого виявив хакерські атаки — крадіжку безпосередньо з криптовалютних бірж.

Північній Кореї важко отримати іноземну валюту через накладені на країну міжнародні санкції. Кібератаки вважаються національною стратегією КНДР, яка має компенсувати втрату іноземної валюти через сильно обмежену торгівлю вугіллям. Уперше активність північнокорейських хакерів помітили у 2014 році. Крім кібератак, ці групи крадуть інформацію у сфері оборони, охорони здоровʼя та інших сферах.