Грузія видала перший дозвіл російській авіакомпанії на поновлення рейсів

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Грузія видала дозвіл російській авіакомпанії «Азімут» на рейси у своєму напрямку з 17 травня. Це перша російська авіакомпанія, якій дозволили літати до Грузії з 2019 року.

Про це Агентство цивільної авіації Грузії оголосило 15 травня.

Рейси будуть у напрямку Москва — Тбілсі сім разів на тиждень. Цієї російської авіакомпанії нема у списку санкцій ЄС.

Міністр економіки Леван Давіташвілі заявляв, що заявки на прямі рейси між Грузією та росією подали три російські компанії та одна грузинська.

Авіасполучення між росією та Грузією зупинили влітку 2019 року з ініціативи рф. Причиною став скандал довкола участі російської делегації у сесії Міжпарламентської асамблеї православʼя, що відбулася у Грузії в червні. Тоді російський депутат, член Комуністичної партії Сергій Гаврилов відкрив сесію асамблеї, сидячи у кріслі спікера парламенту Грузії. Депутати блокували трибуну й фактично зірвали захід. Опозиціонери заявили, що влада Грузії вчинила акт зради, оскільки впустила в країну і надала почесне місце в парламенті політику, який підтримує незалежність Південної Осетії і брав участь у війні проти грузинів в Абхазії в 1993 році.