У Грузії заявили, що не дозволять рейсів підсанкційних російських літаків

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Агентство цивільної авіації Грузії заявило, що дозволить авіасполучення з росією лише російським авіакомпаніям та літакам, які не потрапили під санкції.

«Тверда позиція Грузії полягає в тому, що польоти між Грузією та російською федерацією будуть виконуватися лише авіакомпаніями й літаками, які не потрапили під санкції. Відповідно, усі заявки, подані до Агентства цивільної авіації, інформація і документація, подані авіакомпаніями, підлягатимуть детальному вивченню та перевірці різними механізмами щодо санкцій», — йдеться в повідомленні на сайті регулятора.

Водночас грузинське авіаагентство проводить консультації та вивчає приклади країн, які дотримуються санкцій і водночас мають пряме повітряне сполучення з росією.

Станом на 15 травня відомство отримало заявки від кількох авіакомпаній з проханням про регулярне авіасполучення між Грузією та росією.