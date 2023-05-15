Чехи зібрали $2,3 мільйона на купівлю РСЗВ RM-70 для України

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Чеський народ в рамках ініціативи «Подарунок для путіна» зібрав $2,3 млн пожертв для закупівлі РСЗВ RM-70 та 365 ракет до неї.

Про це йдеться в повідомленні організаторів ініціативи.

«Лише за два з половиною місяці внески зробили 19 165 людей і компаній. Очікується, що ракетна установка буде розгорнута протягом кількох тижнів», — повідомили організатори.

РСЗВ RM-70 — це чеська версія радянської системи «Град», але на шасі місцевої компанії Tatra, а також із новою системою заряджання.