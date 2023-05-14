Міноборони: ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку — захопили понад 10 позицій

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Getty Images / «Бабель»

Сили оборони України просуваються на Бахмутському напрямку в районах передмістя.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що за сьогодні, 14 травня, українські підрозділи захопили понад 10 ворожих позицій на півночі та півдні околиць Бахмуту і зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського. У полон потрапили росіяни з різних військових частин.

У самому Бахмуті дуже «гаряче». Ворог зібрав там усі сили і намагається просуватися, знищуючи все на своєму шляху. Тривають запеклі бої.