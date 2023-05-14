Швеція перемогла на «Євробаченні-2023». Україна зайняла 6 місце
- Автор:
- Анна Холоднова
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На пісенному конкурсі «Євробачення-2023» перемогла Швеція.
Загалом шведська артистка Loreen з піснею Tattoo набрала 583 бали. Вона вже перемагала на «Євробаченні» у 2012 році. Тепер вона виграла конкурс вдруге.
Таблиця з підсумками результатів голосування виглядала так:
Україна зайняла шосте місце. Гурт Tvorchi виступав із піснею Heart of Steel.
Поки гурт Tvorchi виступали на сцені «Євробачення» у Ліверпулі, російська армія обстрілювала Україну. Окупанти влучили у складські приміщення у Тернополі.
Під час очікування результатів артисти показали табличку з написом «Тернопіль».
- На «Євробаченні-2022» перемогли представники України Kalush Orchestra, однак через війну конкурс 2023 року провели у Британії, яка минулого року посіла друге місце. Уже вдевʼяте «Євробачення» відбулося у Великій Британії — це частіше, ніж у будь-якій іншій країні. Конкурс приймало британське місто Ліверпуль. Сцену відкрив король Чарльз III із дружиною королевою Каміллою.
- Квитки на фінал конкурсу «Євробачення» розпродали за 36 хвилин. Вони коштували від $100 до $450.