Швеція перемогла на «Євробаченні-2023». Україна зайняла 6 місце

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На пісенному конкурсі «Євробачення-2023» перемогла Швеція.

Загалом шведська артистка Loreen з піснею Tattoo набрала 583 бали. Вона вже перемагала на «Євробаченні» у 2012 році. Тепер вона виграла конкурс вдруге.

Eurovision

Таблиця з підсумками результатів голосування виглядала так:

Україна зайняла шосте місце. Гурт Tvorchi виступав із піснею Heart of Steel.

Скріншот з відео

Поки гурт Tvorchi виступали на сцені «Євробачення» у Ліверпулі, російська армія обстрілювала Україну. Окупанти влучили у складські приміщення у Тернополі.

Під час очікування результатів артисти показали табличку з написом «Тернопіль».