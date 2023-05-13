Ізраїль та «Ісламський джихад» домовилися про припинення вогню
- Автор:
- Анна Холоднова
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Ізраїль і палестинський «Ісламський джихад» домовилися про припинення вогню з 22:00 суботи, 13 травня.
Про це пише Jerusalem Post.
Єгипет, який зазвичай виступає посередником між Палестиною та Ізраїлем, під час переговорів представив обом сторонам пропозицію за новою формулою. Раніше видання Al Jazeera повідомляло, що «Ісламський джихад» погодився на пропозицію Єгипту щодо припинення вогню.
- 12 травня Ізраїль ліквідував керівника ракетних військ «Ісламського джихаду» Алі Галі та його заступника Ахмеда Абу Дакки. Від удару по Сектору Гази також загинули двоє чоловіків, четверо жінок і шестеро дітей.
- Загалом взаємні ракетні обстріли вже забрали життя щонайменше 30 палестинців і літнього ізраїльтянина. Ще пʼять жителів Ізраїлю постраждали, коли ракета влучила в житловий будинок у місті Реховот.