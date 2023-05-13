Ізраїль та «Ісламський джихад» домовилися про припинення вогню

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Ізраїль і палестинський «Ісламський джихад» домовилися про припинення вогню з 22:00 суботи, 13 травня.

Про це пише Jerusalem Post.

Єгипет, який зазвичай виступає посередником між Палестиною та Ізраїлем, під час переговорів представив обом сторонам пропозицію за новою формулою. Раніше видання Al Jazeera повідомляло, що «Ісламський джихад» погодився на пропозицію Єгипту щодо припинення вогню.