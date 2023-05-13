МЗС Німеччини опублікувало список військової допомоги для України

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Міністерство закордонних справ Німеччини опублікувало список військової допомоги, яку країна готується передати Україні. Вартість пакета допомоги понад €2,7 мільярда.

За даними МЗС Німеччини, країна готується передати Україні:

18 колісних гаубиць;

4 системи IRIS-T SLM + 12 пускових установок IRIS-T SLS разом із ракетами;

артилерійські боєприпаси;

30 бойових танків Leopard 1 A5;

20 БМП Marder;

понад 100 бойових броньованих машин.

Про те, що Німеччина готує найбільший пакет допомоги Україні раніше писав Der Spiegel. Видання наголошувало, що федеральний уряд зосередився на посиленні української системи ППО.

У вересні 2022 року газета Welt am Sonntag повідомляла, Німеччина погодилася експортувати в Україну 18 самохідних артилерійських установок RCH-155, які виробляє компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW). САУ RCH-155 має гармату Panzerhaubitze 2000 калібру 155 мм. Вона встановлена ​​на базі восьмиколісної військової машини Boxer.