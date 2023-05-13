На Хмельниччині кількість постраждалих через російську атаку збільшилася до 30 людей
- Автор:
- Анна Холоднова
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Суспільне
На Хмельниччині кількість постраждалих через російську атаку збільшилася до 30 людей.
Про це мер міста Олександр Симчишин сказав в ефірі телемарафону.
Він додав, що поранення легкі і життю людей нічого не загрожує. Двох постраждалих госпіталізували.
- Вночі 13 травня росія знову атакувала Україну. У Хмельницькому районі було влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Мер міста Олександр Семчишин уточнює, що обʼєкт розташований за межами населених пунктів. Вибухова хвиля пошкодила школи, лікарні, адмінбудівлі, промислові обʼєкти, багатоповерхівки та приватні будинки.