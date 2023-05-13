Країни «Великої сімки» збільшили допомогу Україні до $44 мільярдів
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Bloomberg
Міністри фінансів країн «Великої сімки» під час зустрічі в Японії домовилися збільшити економічну й бюджетну підтримку України на 2023 рік і початок 2024 року до $44 мільярдів.
Про це пише Bloomberg.
«Ми закликаємо до негайного припинення незаконної війни росії проти України, якк усуне одну з найбільших невизначеностей щодо глобальних економічних перспектив», — заявили вони.
Згідно з 14-сторінковою заявою, допомогу Україні до початку 2024 року збільшать до $44 мільярдів, що дозволить Міжнародному валютному фонду схвалити підтримку в розмірі $15,6 мільярда протягом чотирьох років.
- 31 березня виконавча рада МВФ схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму $15,6 мільярда, щоб допомогти країні задовольнити нагальні фінансові потреби на тлі війни, що триває.
- 3 квітня Україна отримала від Міжнародного валютного фонду перший транш у межах нової програми розширеного фінансування.