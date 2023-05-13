У повітряному просторі Польщі виявили розвідувальний аеростат. Він летів із Білорусі

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У повітряному просторі Польщі виявили невідомий обʼєкт. Попередньо, це був розвідувальний аеростат, що летів з Білорусі.

Про це Міноборони повідомило 13 травня.

З аеростатом втратили радіолокаційний звʼязок поблизу міста Рипін. Для його пошуку залучили сили Територіальної оборони.