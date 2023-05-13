У повітряному просторі Польщі виявили розвідувальний аеростат. Він летів із Білорусі
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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У повітряному просторі Польщі виявили невідомий обʼєкт. Попередньо, це був розвідувальний аеростат, що летів з Білорусі.
Про це Міноборони повідомило 13 травня.
З аеростатом втратили радіолокаційний звʼязок поблизу міста Рипін. Для його пошуку залучили сили Територіальної оборони.
- 27 квітня стало відомо, що в Польщі, поблизу міста Бидгощ знайшли уламки обʼєкта, схожого на ракету «повітря — земля». На уламках є написи російською мовою. Бойова частина в ній відсутня. Міноборони підтвердило, що ракета впала ще 16 грудня 2022 року під час масованого обстрілу України.
- 15 листопада 2022 року вперше стало відомо про падіння ракети у прикордонному місті Пшеводів. Це сталося під час масованого ракетного удару росіян по Україні. Тоді через падіння ракети загинули двоє людей. Імовірно, впала ракета С-300 російського виробництва, випущена українською ППО.