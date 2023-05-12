Штучний інтелект від Google перетворює текст на музику. Поки що на рівні експерименту
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Videvo
Компанія Google випустила новий експериментальний інструмент штучного інтелекту — MusicLM. Він перетворює текстові описи на музику.
Як пишуть у блозі Google, MusicLM доступний у вебзастосунку AI Test Kitchen для Android та iOS.
Користувачі можуть ввести, наприклад, «глибокий джаз для званої вечері», після чого інструмент створює кілька версій такої композиції. До того ж можна вказати стиль музики, додати емоцію, яку хочете отримати від прослуховування тощо.
Утім, Google поки що не збирається повноцінно випускати MusicLM через етичні проблеми, повʼязані з можливими порушеннями авторського права. Пісні, створені штучним інтелектом, можуть містити музику, захищену законом про авторське право, і відповідно порушувати його.
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