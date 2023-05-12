Користувачі Helsi скаржаться на фейкові записи до лікарів. Медпортал зʼясовує причини

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Користувачі українського медичного порталу Helsi виявили, що з їхнього Helsi-кабінету хтось записувався на прийоми й проходив їх.

Одна жінка написала, що невідомий пройшов відеоконсультацію в її сімейного лікаря, а в кабінеті її чоловіка вказано, що він зробив флюорографію, аналіз крові, відвідав травматолога й уролога — він цього не робив.

На масові скарги відреагував керівник Helsi Євген Донець і одразу відкинув закид про «злом» системи з даними мільйонів українців.

Як виявилося під час перевірки, більшість некоректних записів — це прийоми, коли люди вакцинувалися, а консультації з невідомими лікарями свідчили, що людина ознайомилася зі згодою на щеплення й підписала її. У деяких випадках прийоми призначав не сімейний лікар людини, а лікар вторинної ланки.