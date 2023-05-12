Сили оборони України за тиждень не втратили жодної позиції в Бахмуті
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що цього тижня українські захисники не втратили жодної позиції в Бахмуті. Також вона підтвердила просування ЗСУ на Бахмутському напрямку на 2 кілометри.
«Попри наявність зброї ворогу не вдалося реалізувати свої плани; ворог зазнав великих втрат живої сили; наші оборонці просунулися на Бахмутському напрямку вперед на 2 кілометри; жодної позиції в Бахмуті цього тижня ми не втратили», — зазначила вона.
Заступниця міністра заявила, що ворог дає неправдиву інформацію про нестачу зброї, імовірно, маючи на меті виправдати реальну ситуацію.
«Аналіз повідомлень свідчить, що для ворога це місто має надважливе значення. Майже сакральне. Як ворог висвітлює інформацію про бої в Бахмуті? Хвалить себе, розповідає про нібито успіх і вигадує сюжети про наше військове командування», — додала Маляр.
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