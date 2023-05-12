Reuters: Зеленський планує зустрітися з Папою Римським 13 травня
- Автор:
- Анна Холоднова
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Ashwin Vaswani / Unsplash
Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з Папою Франциском у Ватикані 13 травня.
Про це агентству Reuters повідомили дипломатичні джерела.
Джерело в Італії підтвердило, що Зеленський може бути в Римі на вихідних. Там він також може зустрітися з премʼєр-міністром Італії Джорджією Мелоні.
Першим новину про запланований візит повідомило італійське інформаційне агентство Ansa. Очікують, що 13—14 травня Зеленський також відвідає Німеччину.
Минулого місяця з Папою Римським уже зустрівся премʼєр-міністр України Денис Шмигаль. Мова йшла про «формулу миру», запропоновану Зеленським. Шмигаль запросив понтифіка відвідати Київ.
Про заплановану зустріч Франциска і Зеленського офіційно не повідомляли. У Києві її також не коментували.
- Від 24 лютого 2022 року Папа Римський майже щотижня закликав до миру і неодноразово заявляв, що хоче виступити посередником між Києвом і Москвою, а також, що хоче відвідати Україну та росію з миротворчою місією.
- 1 травня 2023 року Франциск сказав журналістам після триденного візиту до Угорщини, що Ватикан бере участь у секретній миротворчій місії, щоб спробувати «покласти край війні між росією та Україною».