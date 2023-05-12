Ізраїль ліквідував керівника ракетних військ «Ісламського джихаду» Алі Галі
- Автор:
- Софія Телішевська
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Ali Jadallah / Anadolu Agency / Getty Images
Ізраїль ліквідував керівника ракетних військ «Ісламського джихаду» Алі Галі та його заступника Ахмеда Абу Дакки. Від удару по Сектору Гази також загинули двоє чоловіків, четверо жінок і шестеро дітей, інформує Reuters.
Агентство пише, що операцію з ліквідації бойовиків провели після того, як випущені з Сектору Гази ракети вбили мирного мешканця Ізраїлю.
Зазначається, що після цієї операції кількість ліквідованих високопоставлених діячів «Ісламського джихаду» зросла до пʼяти.
«Ми перебуваємо в розпалі кампанії, як наступальної, так й оборонної», — наголосив премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.
- Загалом взаємні ракетні обстріли вже забрали життя щонайменше 30 палестинців і літнього ізраїльтянина. Ще пʼятеро жителів Ізраїлю постраждали, коли ракета влучила в житловий будинок у місті Реховот.
- При цьому в Міноборони Ізраїлю заявили, що система протиракетної оборони країни спромоглася перехопити 96% запущених із Сектора Гази ракет. Єгипет, який зазвичай виступає посередником між Палестиною та Ізраїлем, цього разу теж намагається домовитися про перемирʼя, але поки безуспішно.