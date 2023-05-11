NASA показало залишки бурхливої річки на Марсі
- Автор:
- Ліза Бровко
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NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS
Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) отримало від свого марсохода Perseverance нові зображення того, що колись було бурхливою річкою на Марсі — глибшою та швидшою, ніж учені коли-небудь бачили.
Давня річка була частиною мережі водних шляхів, які впадали в кратер Єзеро. Дослідження цих водних середовищ допоможе вченим знайти ознаки стародавнього мікробного життя на Марсі, адже воно може зберігатися в марсіанській породі.
Зараз дослідники намагаються зʼясувати, наскільки швидкою була річка. Зображені на знімку осад і каміння вказують на річку з високою енергією, яка здатна переміщувати великі шматки породи й потенційно розносити мікроорганізми на значну відстань.
- Раніше науковці дізналися, з чого складається ядро Марсу. У цьому допомогли сотні марсотрусів, на основі яких вони склали першу детальну карту нутрощів Марсу та дізналися більше про внутрішню активність планети.
- Тим часом астрономи зробили перший детальний знімок супутника Марсу і зруйнували один з міфів про нього, а до цього вони створили деталізовану мапу всього Марсу.