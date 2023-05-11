МЗС України: Рішення путіна про безвіз для грузинів — це «політична компенсація» за відмову Грузії ввести санкції проти рф
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Reuters
Міністерство закордонних справ України вважає рішення путіна ввести безвіз для грузинів «політичною компенсацією» за відмову Грузії запровадити нові санкції проти рф.
Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.
«Розглядаємо рішення владіміра путіна скасувати російські візи для грузинських громадян та відновити авіасполучення як політичну компенсацію за відмову чинної грузинської влади накласти санкції на росію, запроваджені через її напад на Україну, а також уповільнення європейської інтеграції», — зазначив він.
У МЗС нагадали, що курс Грузії на нормалізацію відносин із росією відбувається на тлі тривалої окупації 20% грузинської території за відсутності будь-яких поступок з боку рф.
«Політика зближення з агресором очікувано не знаходить підтримки серед частини грузинських політиків та населення, які неодноразово публічно висловлювали свою позицію, зокрема в акціях протесту», — підкреслив Ніколенко.
У відомстві знову закликали грузинський уряд синхронізувати з Євросоюзом політику щодо росії та утриматися від дій, які заважають європейському руху Грузії.
- 10 травня президент росії володимир путін підписав указ і скасував з 15 травня 2023 року візовий режим для громадян Грузії, а також скасував заборону на повітряні перевезення з росії до Грузії, що діяла з червня 2019 року. Мінтранс росії вже заявив, що перевізники готуються відновити польоти та планують щотижня виконувати сім прямих рейсів з Москви до Тбілісі й назад.
- Президент Грузії Саломе Зурабішвілі назвала це провокацією і навіть скликала Раду безпеки країни. Натомість у грузинському уряді не бачать нічого поганого у відновленні авіасполучення. Там вважають, що це потрібно зробити з гуманітарних міркувань.