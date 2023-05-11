FT: Сербія відмовляється від плану, який би спростив видачу громадянства для росіян — через негативну реакцію ЄС
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Сербія призупинила плани видачі паспортів росіянам та іншим іноземним громадянам за спрощеною процедурою, оскільки Європейський Союз попередив, що може призупинити безвізовий режим.
Про це пише Financial Times.
У квітні уряд Сербії подав законопроєкт, де зазначається, що одного року тимчасового проживання буде достатньо для того, щоб іноземці, які працювали в місцевих компаніях або працювали за наймом, могли отримати сербський паспорт. Таким чином країна хотіла залучити висококваліфікованих робітників для зростання економіки. Зараз іноземцям необхідно прожити в Сербії щонайменше пʼять років, перш ніж подавати заяву на громадянство.
Однак Єврокомісія попередила, що стежить за безвізовим режимом Сербії «з метою запобігання та помʼякшення можливих ризиків безпеки для ЄС». Євросоюз проти спрощеної процедури видачі громадянства Сербії, адже це може поставити під загрозу його внутрішню безпеку.
Тоді радник уряду Сербії сказав, що законопроєкт був «просто пропозицією», яка «не була ухвалена». Тому, припускає Financial Times, уряд Сербії спробує продовжити дозвіл на проживання для приблизно 200 тисяч росіян, які прибули до країни з лютого 2022 року.
У 2022 році ЄС дав Белграду чіткі рекомендації фактично відмовитися чи утриматися від ухвалення схем громадянства інвесторів. Також торік Євросоюз безуспішно намагався тиснути на Сербію, аби вона запровадила санкції проти росії, заборонила прямі польоти в напрямку росії та вжила жорстких заходів щодо російських компаній та приватних осіб, які прагнуть уникнути заборон на поїздки до країн Заходу та заморожування активів.
- У квітні 2023 року агентство Reuters писало, що Сербія погодилась надіслати зброю Україні, але публічно не визнає цього.
- У березні зʼявилася інформація про те, що Сербія могла передати Україні боєприпаси до реактивних систем залпового вогню «Град». Їх нібито продали у третю країну, а вже звідти через Словаччину та Туреччину вони потрапили до України. Росіяни висловили «глибоке занепокоєння», а президент Сербії усе заперечив.