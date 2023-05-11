СБУ повідомила Олегу Царьову та ще двом колишнім «регіоналам» про нові підозри

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Служба безпеки України повідомила про підозри колишнім народним депутатам Олегу Царьову, Дмитру Святашу та Ігорю Маркову. Їх підозрюють за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, Олег Царьов співпрацював із керівництвом Міноборони росії після 24 лютого 2022 року. Екснардеп надавав окупантам інформацію про наслідки повітряних ударів по Україні. Саме він передав росіянам дані про результати ракетного обстрілу Кременчуцького нафтопереробного заводу.

Цю інформацію Царьов отримав від іншого «регіонала» — Дмитра Святаша. Після 24 лютого 2022 року Святаш активно виступав на підтримку росіян, а Москва розглядала його як потенційного окупаційного главу Харківщини. Святаш теж розповідав окупантам про озброєння, час і напрямки руху підрозділів Сил оборони України в області. Розвіддані він отримував через власні «партійні» звʼязки в Харківській області.

Ще один підозрюваний — колишній «регіонал» Ігор Марков — регулярно виправдовував війну росії проти України. Він неодноразово виступав в ефірах центральних російських телеканалів.

СБУ додатково кваліфікувала злочини Маркова за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 436 (пропаганда війни);

ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі всі троє підозрюваних переховуються в росії.