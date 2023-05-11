Із Сектора Гази по Ізраїлю випустили 507 ракет і мінометних снарядів

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AFP

Із Сектора Гази по Ізраїлю вже випустили 507 ракет і мінометних снарядів, з яких щонайменше 110 не долетіли до цілей і впали поблизу місць запуску. Система ППО «Залізний купол» збила 95% снарядів, які летіли у населені пункти. Серед цивільних ізраїльтян убитих або поранених немає.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що вранці 11 травня під час перестрілки з палестинськими бойовиками в таборі для біженців Нур Шамс на Західному березі річки Йордан ізраїльський військовий отримав легке поранення.

За даними Міністерства охорони здоровʼя Гази, у Секторі загинули 27 людей, серед яких є діти. Частина людей загинули від падіння ракет, які запускали бойовики «Ісламського джихаду».

ЦАХАЛ в рамках операції «Щит і стріла» завдав ударів по низці обʼєктів бойовиків і ліквідував трьох командирів «Ісламського джихаду». Серед вбитих — командувач ракетних сил Алі Хасан Алі.