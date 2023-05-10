Євродепутати підтримали приєднання Євросоюзу до Стамбульської конвенції

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Депутати Європейського парламенту проголосували за приєднання Європейського Союзу до Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок та боротьбу з ним, або ж Стамбульської конвенції. Тепер Рада ЄС має завершити процес.

Про це пише пресслужба Європарламенту.

Якщо ЄС остаточно приєднається до конвенції, то держави-члени все одно муситимуть самостійно ратифікувати її. Поки що цього не зробили Болгарія, Латвія, Литва, Словаччина, Угорщина і Чехія.

Євросоюз підписав Стамбульську конвенцію у 2017 році, але тоді деякі країни заявили, що ратифікувати документ на рівні блоку можна лише за одноголосної згоди. Суд ЄС заперечив цю заяву, уточнюючи, що союз може приєднатися до конвенції в питаннях надання притулку, судової співпраці у кримінальних справах та зобовʼязань інституцій та органів держуправління.