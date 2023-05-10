Польща офіційно перейменувала Калінінград на Крулевець

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Комісія зі стандартизації географічних назв за межами Республіки Польща рекомендувала використовувати польську назву Królewiec для міста Калінінграда та Калінінградської області росії. Рішення набуло чинності 10 травня 2023 року.

Про це пише Rzeczpospolita.

Згідно з комюніке, опублікованим 9 травня, на засіданні 12 квітня комісія вирішила, що місто з російською назвою Калінінград слід по-польськи називати Крулевець. Таке ж правило діє і для Калінінградської області — рекомендується польська назва району Крулевець.

У комітеті також вважають, що російська назва цього міста є «штучним хрещенням, що не повʼязане ані з містом, ані з регіоном».

«Події, повʼязані з нападом росії на Україну, навʼязуванням так званого русского міра та веденням росією інформаційної війни, змушують нас розглянути питання навʼязаних назв, які є дуже дискусійними та неприйнятними в Польщі», — зазначили у відомстві.