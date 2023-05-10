«Енергоатом»: Окупанти планують вивезти із ЗАЕС понад три тисячі людей

Новини

Російські окупанти планують вивезти з міста-супутника ЗАЕС Енергодару приблизно 3 100 людей.

Про це повідомили в українській компанії «Енергоатом».

Насамперед росіяни хочуть вивезти 2 700 працівників станції, які підписали контракт з окупаційною «Эксплуатирующей организацией Запорожской АЭС» або іншим підприємством «Росатому», і членів їхніх родин.

В «Енергоатомі» нагадали, що окупанти заборонили працівникам ЗАЕС виїжджати з міста майже від самого початку окупації. За даними Генерального штабу ЗСУ, з Енергодару до Ростовської області росії вже вивезли частину родин запорізьких атомників.

В «Енергоатомі» також попередили, що «евакуація» окупантів загострить нестачу персоналу для безпечної експлуатації АЕС навіть у поточному відключеному стані.

«Водночас «Енергоатом» зі свого боку вживає всіх можливих заходів щодо формування необхідної кількості фахівців, здатних забезпечити безпечну роботу станції в перший період після її деокупації. Така команда вахтовим методом формуватиметься з працівників ЗАЕС, які зараз перебувають на контрольованій Україною території, а також із фахівців з інших атомних станцій», — зазначили в компанії.