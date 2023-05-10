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На «Євробаченні-2023» оголосили переможців першого півфіналу

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Суспільне

Сьогодні стартував 67-й пісенний конкурс «Євробачення»: відбувся перший півфінал у Ліверпулі, де за місце у фіналі змагалися 15 країн — 10 з них пройшли.

За результатами голосування глядачів, у фіналі візьмуть участь:

Другий півфінал відбудеться 11 травня за участі 16 країн — з них також оберуть десять найкращих. Гранд-фінал очікується 13 травня, де виступить Україна — минулорічна фіналістка.