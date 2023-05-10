На «Євробаченні-2023» оголосили переможців першого півфіналу

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Суспільне

Сьогодні стартував 67-й пісенний конкурс «Євробачення»: відбувся перший півфінал у Ліверпулі, де за місце у фіналі змагалися 15 країн — 10 з них пройшли.

За результатами голосування глядачів, у фіналі візьмуть участь:

Хорватія (Let 3, Mama ŠČ!);

Молдова (Pasha Parfeni, Soarele și luna);

Швейцарія (Remo Forrer, Watergun);

Фінляндія (Käärijä, Cha Cha Cha);

Чехія (Vesna, My Sisterʼs Crown);

Ізраїль (Noa Kirel, Unicorn);

Португалія (Mimicat, Ai coração);

Швеція (Loreen, Tattoo);

Сербія (Luke Black, Samo mi se spava);

Норвегія (Alessandra, Queen of Kings).

Другий півфінал відбудеться 11 травня за участі 16 країн — з них також оберуть десять найкращих. Гранд-фінал очікується 13 травня, де виступить Україна — минулорічна фіналістка.